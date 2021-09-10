ПЕЧАТЬ
БАННЕРОВ
ПЕЧАТЬ
НА ПЛЕНКЕ
ВЫВЕСКИ
И БУКВЫ
ФРЕЗЕРНАЯ
РЕЗКА
Размер до 4х2 метра
Качественная резка
УФ (ультрафиолетовая)
ПЕЧАТЬ
Печать с белилами
Несколько аппаратов
ЛАЗЕРНАЯ
РЕЗКА
МОБИЛЬНЫЕ
СТЕНДЫ
ТОРГОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

НАШИ УСЛУГИ

UV-print3
УФ ПЕЧАТЬ
int-p3
ИНТЕРЬЕРНАЯ ПЕЧАТЬ
lp_1
ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ
freza-1
ФРЕЗЕРНАЯ РЕЗКА
laser-cut3
ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА
plotter1
ПЛОТТЕРНАЯ РЕЗКА
lamin-1
ЛАМИНАЦИЯ
nakatka1
НАКАТКА
handcut1
РЕЗКА
gibka1
ТЕРМОГИБКА
raspil1
РАСКРОЙ
kromka1
КРОМКА
sborka2
СБОРКА
prisadka1
ПРИСАДКА
svarka2
СВАРКА
pokraska1
ПОКРАСКА
montaj2
МОНТАЖ
remont1
РЕМОНТ

НАША ПРОДУКЦИЯ

НАРУЖНАЯ
РЕКЛАМА

  • Баннеры
  • Пленки
  • Растяжки
  • Сетки
  • Световые буквы
  • Вывески
  • Наружные витрины
  • Крышная конструкция

ТОРГОВАЯ
МЕБЕЛЬ

  • Торговые стенды
  • Рекламные стойки
  • Входные группы
  • Инфостенды
  • Прилавки
  • Торговые островки
  • Экономпанели
  • Торговые витрины

ВЫСТАВОЧНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

  • Выставочные стенды
  • Промостойки
  • Роллапы / RullUp
  • Прессволы / Presswall
  • Попапы / PopUp
  • Стеллажи
  • Хардпостеры
  • Муляжи товара

POS
МАТЕРИАЛЫ

  • Диспенсеры
  • Таблички
  • Топперы/Воблеры
  • Шелфтокеры
  • Ценники
  • Дисплеи
  • Мобайлы
  • Стопперы

ЗАЩИТА ОТ
КОРОНОВИРУСА

  • Защитные настольные экраны
  • Защитные подвесные экраны
  • Наклейки
  • Стойки для диспенсеров
  • Стенды здоровья

ОПЕРАТИВНАЯ
ПОЛИГРАФИЯ

  • Листовки
  • Визитки
  • Буклеты
  • Брошюры
  • Лифлеты
  • Бейджы
  • Грамоты
  • Календари

Связаться с нами

Оформление торговых мест, выставок и промо акций

Наши качества

Дизайн проект

Разработка с нуля торгового, выставочного, рекламного оборудования проффесиональным дизайнером-архитектором.

Производство в Москве

Собственное производство в Москве рядом с ТТК. Только качественные материалы. Быстрое исполнение. Адекватная стоимость.

Монтаж

В нашем штате профессиональная бригада монтажников. У них есть все необходимые допуски к токам и допуском на высоту.

Изготовление и монтаж

Наружная реклама

Световые буквы
Крышная конструкция
Световая вывеска
Оклейка ветрин и окон
Инфостенды
Оформление фасадов
Оформление транспорта
Фасадные таблички
2182 Проектов
Крупных

480 кв.м
Производство
34 Сотрудника
В компании
384 Монтажей
в ТРЦ и магазинах

Мы работаем с 2008 года

РПФ Р ПРОЕКТ

  
Мы занимаемся оформлением торговых мест, выставок и промо акций.
Наши услуги включают в себя проектирование, изготовление, монтаж и демонтаж торговых и выставочных конструкций, сборку и подключение оборудования, а также их обслуживание.
Собственные производственные мощности и дизайнерский цех дают возможность создавать оригинальные конструкции для конкретных целей. Для этого применяются инновационные материалы, гарантирующие лёгкость и прочность. Мы разрабатываем и изготовливаем нестандартное оборудование различных видов.
Наши специалисты изготавливают любое торговое, рекламное и промо оборудование строго по согласованному дизайн-проекту и дают все  необходимые гарантии.