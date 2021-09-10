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БАННЕРОВ
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И БУКВЫ
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НАША ПРОДУКЦИЯ
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- Наружные витрины
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ТОРГОВАЯ
МЕБЕЛЬ
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ВЫСТАВОЧНОЕ
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ЗАЩИТА ОТ
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Изготовление и монтаж
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Световая вывеска
Оклейка ветрин и окон
Инфостенды
Оформление фасадов
Оформление транспорта
Фасадные таблички
Мы работаем с 2008 года
РПФ Р ПРОЕКТ
Мы занимаемся оформлением торговых мест, выставок и промо акций.
Наши услуги включают в себя проектирование, изготовление, монтаж и демонтаж торговых и выставочных конструкций, сборку и подключение оборудования, а также их обслуживание.
Собственные производственные мощности и дизайнерский цех дают возможность создавать оригинальные конструкции для конкретных целей. Для этого применяются инновационные материалы, гарантирующие лёгкость и прочность. Мы разрабатываем и изготовливаем нестандартное оборудование различных видов.
Наши специалисты изготавливают любое торговое, рекламное и промо оборудование строго по согласованному дизайн-проекту и дают все необходимые гарантии.
Наши услуги включают в себя проектирование, изготовление, монтаж и демонтаж торговых и выставочных конструкций, сборку и подключение оборудования, а также их обслуживание.
Собственные производственные мощности и дизайнерский цех дают возможность создавать оригинальные конструкции для конкретных целей. Для этого применяются инновационные материалы, гарантирующие лёгкость и прочность. Мы разрабатываем и изготовливаем нестандартное оборудование различных видов.
Наши специалисты изготавливают любое торговое, рекламное и промо оборудование строго по согласованному дизайн-проекту и дают все необходимые гарантии.