Мы работаем с 2008 года

РПФ Р ПРОЕКТ

Мы занимаемся оформлением торговых мест, выставок и промо акций.

Наши услуги включают в себя проектирование, изготовление, монтаж и демонтаж торговых и выставочных конструкций, сборку и подключение оборудования, а также их обслуживание.

Собственные производственные мощности и дизайнерский цех дают возможность создавать оригинальные конструкции для конкретных целей. Для этого применяются инновационные материалы, гарантирующие лёгкость и прочность. Мы разрабатываем и изготовливаем нестандартное оборудование различных видов.

Наши специалисты изготавливают любое торговое, рекламное и промо оборудование строго по согласованному дизайн-проекту и дают все необходимые гарантии.